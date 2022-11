Need for Speed Unbound: svelate le dimensioni del download per PS5

Il lancio di Need for Speed Unbound ormai è alle porte e sono arrivati i dettagli sulle dimensioni del download della versione PS5, che supponiamo saranno molto simili anche per Xbox Series X|S e PC. Stando a quanto riportato da PlayStation Game Size il peso del gioco al lancio è di 29,431 GB.

Il peso indicato è relativo alla versione 1.000.002, il che significa che potrebbe mutare da qui al lancio o nei mesi successivi tramite aggiornamenti più o meno corposi. In ogni caso parliamo di dimensioni tutto sommato contenute se paragonate a quelle di altri giochi approdati recentemente sul mercato su console e PC.

Per il resto vi ricordiamo che Need For Speed Unbound sarà disponibile a partire da venerdì 2 dicembre, mentre chi ha acquistato la Palace Edition o è abbonato a EA Play Pro potrà iniziare a giocare in accesso anticipato già da domani, martedì 29 novembre.

Dallo stesso giorno gli abbonati a EA Play e Xbox Game Pass Ultimate possono accedere a una versione di prova da 10 ore. Il preload invece è già disponibile per tutte le console e versioni.

Nel frattempo stanno circolando in rete vari video gameplay di Need for Speed Unbound prima del tempo grazie a dei leak.