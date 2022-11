Need for Speed Unbound, ecco il trailer della modalità Takeover

Need for Speed Unbound presenta la modalità Takeover con un nuovo trailer in cui vengono illustrate le peculiarità di questo specifico evento, in cui dovremo misurarci con percorsi davvero complessi nel tentativo di vincere ricchi premi.

In uscita il 2 dicembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Need for Speed Unbound punterà sulla relazione fra rischi e ricompense in molte delle sue meccaniche, e anche qui è possibile percepire il medesimo approccio.

I percorsi degli eventi Takeover sono infatti disseminati di salti, baratri, ostacoli da evitare e quant'altro: caratteristiche che rendono necessarie sessioni di allenamento diurne prima di affrontare la gara vera e propria in notturna.

Nelle sequenze del video spicca ancora una volta il rinnovato stile grafico di questo episodio, ispirato alla street art: ne abbiamo parlato con il creative director Kieran Crimmins qualche tempo fa.