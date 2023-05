NetEase apre PinCool, uno studio giapponese guidato dall'ex-producer di Dragon Quest

NetEase Games ha annunciato l'apertura di PinCool, un nuovo studio di sviluppo con sede a Tokyo, in Giappone, che sarà guidato da Ryutaro Ichimura, conosciuto soprattutto per il suo ruolo di producer per la serie Dragon Quest, che ricoprirà il ruolo di presidente e director.

Ichimura ha lasciato Square Enix lo scorso marzo, dopo ben 23 anni di carriera, dove ha ricoperto il ruolo di lead producer di Dragon Quest 8 e 9, giusto per citarne alcuni, ed è stato coinvolto nello sviluppo di anime come Dragon Quest: The Adventure of Dai.

Stando ai primi dettagli, PinCool include alcuni veterani con esperienza in diversi settori dell'intrattenimento, dai giochi a film ed eventi dal vivo. Lo studio punta proprio di sfruttare la sua poliedricità per offrire intrattenimento di qualità su scala globale. Si concentrerà in particolar modo sullo sviluppo di giochi per console, ma sarà coinvolto anche nella pianificazione e produzione di altre forme di intrattenimento.

"La creatività per rendere la vita più piacevole" riassume la nostra filosofia", ha detto Ichimura in un comunicato stampa. "Il nome della compagnia deriva dall'espressione giapponese "pin to kuru", che esprime quando un'idea fa clic. Il nome inglese "PinCool" si pronuncia in modo simile e include la parola inglese "cool".

"Offriamo qualcosa che non troverete da nessun'altra parte. Vogliamo offrire esperienze divertenti alle persone di tutto il mondo attraverso progetti che sfruttano il tipo di nuove idee che nascono da una libertà creativa senza vincoli. Vogliamo anche pubblicare titoli più piccoli mentre continuiamo il nostro lavoro su titoli di grande portata. Sono curioso di vedere cosa ci riserva l'avventura di PinCool!"

Chiaramente PinCool ha aperto i battenti da poco e quindi prima di conoscere i primi progetti a cui lavorerà dovremo attendere sicuramente qualche anno. Nel frattempo, se siete interessati, potrete visitare il sito ufficiale dello studio a questo indirizzo.