Final Fantasy 16: l'HUD era cambiato sulla base dei feedback, ma poi Square Enix ci ha ripensato

Man mano che ci avviciniamo al lancio di Final Fantasy 16 stanno emergendo nuovi dettagli e curiosità sull'ultima fatica di Square Enix. Ad esempio, il producer Naoki Yoshida ha svelato in un'intervista che durante lo sviluppo l'interfaccia di gioco era stata modificata sulla base dei feedback dei fan, ma che poi in un secondo momento il team di sviluppo è tornato al design originale.

Come apprendiamo dalle parole di Yoshida, le critiche dei giocatori in particolare erano rivolte ai numeri che appaiono a schermo ad ogni colpo andato a segno e lo stile scelto per l'interfaccia, che secondo alcuni stona con il resto del gioco.

"Abbiamo sicuramente ascoltato i feedback quando abbiamo pubblicato il primo trailer e le persone hanno visto l'interfaccia di gioco.", ha detto Yoshida. "Molti affermavano che sembrava troppo quella di un picchiaduro. Era troppo sci-fi e non si adattava allo stile del gioco".

Di conseguenza gli sviluppatori avevano apportato alcuni ritocchi all'interfaccia sulla base di questi pareri, ma successivamente sono tornati sui loro passi, in quanto il risultato finale non risaltava abbastanza rispetto all'azione su schermo, rendendola di difficile lettura.

"Abbiamo ascoltato quei feedback e abbiamo rifatto l'UI, l'abbiamo trasformata in qualcosa che si adattasse meglio allo stile del gioco, ma abbiamo scoperto che si sposava fin troppo bene con il resto, al punto che era diventata difficile da vedere durante l'azione", ha aggiunto Yoshida.

"Alla fine, Final Fantasy 16 è un action GDR e l'azione è molto veloce e le cose si muovono a schermo. E quindi hai bisogno che quei numeri e gli elementi dell'interfaccia siano in risalto o non riuscirai a vederli nel vivo dell'azione."

"Se sono troppo mimetizzati e si adattano troppo bene al mondo di gioco, allora non sarai in grado di vederli e sapere cosa sta succedendo. Quindi abbiamo deciso di sui nostri passi".

Yoshida ammette che l'interfaccia di Final Fantasy 16 forse è fin troppo in risalto e stona rispetto allo stile del gioco, ma che dopo poche ore ci si fa l'abitudine e ci si rende conto che è funzionale al gameplay.

"Abbiamo scoperto che, sì, la prima volta che vedi l'interfaccia, non ti convince. Ma più la guardi, più ti ci abitui e ti rendi conto che si adatta davvero all'azione su schermo", ha aggiunto. "Quindi si spera che anche i giocatori arrivino alla stessa conclusione".

Vi ricordiamo che Final Fantasy 16 sarà disponibile in esclusiva per PS5 a partire dal 22 giugno 2023 e sarà anticipato da una demo gratuita, che permetterà di trasferire i salvataggi nel gioco completo.