Netflix: spunta una data per l'abbonamento con pubblicità, lancio anticipato per contrastare Disney+

Un report pubblicato da Variety potrebbe aver svelato in anticipo la data del lancio del nuovo abbonamento a prezzo ridotto con pubblicità di Netflix, che a quanto pare è stato programmato per il 1 novembre in alcuni paesi selezionati, tra cui USA, Canada, Francia e Germania (al momento non è chiaro se inclusa anche l'Italia).

L'articolo afferma che la compagnia ha deciso di anticipare il debutto del nuovo piano tariffario per contrastare quello di Disney+, previsto per l'8 novembre. Precedente Netflix aveva fissato il lancio per i primi mesi del 2023.

Netflix

Un portavoce della compagnia ha commentato il report di Variety, affermando che non è stata presa una decisione definiva:

"Stiamo ancora decidendo come lanciare un abbonamento a prezzo ridotto, supportato dalle pubblicità, e non è stata ancora presa nessuna decisione."

Tuttavia stando alle fonti della testata, Netflix e Microsoft hanno chiesto alle aziende che vogliono inserire delle pubblicità di presentare le loro offerte iniziali la prossima settimana, il che sembrerebbe confermare le ipotesi di un lancio anticipato. La base "soft" è di 65$ CPM, ovvero il costo ogni mille visualizzazioni, segno che ci sarà margine di trattativa. In ogni caso parliamo di un CPM molto ben più alto della media dell'industria, che si aggira sotto i 20 dollari.

Uno dei potenziali acquirenti di uno degli spazi pubblicitari ha affermato a Variety: "La mia ipotesi è che non otterranno questa cifra (65 dollari CPM). Il feedback delle aziende è "aspettiamo e vediamo. Con un valore superiore a 20 dollari la sensazione è "lasciamo che prima altri inserzionisti entrino in quella fascia di prezzo"."

Netflix sta chiedendo un impegno minimo di $ 10 milioni di spesa pubblicitaria annuale dagli inserzionisti, secondo una fonte. La società vuole confermare e bloccare gli acquisti di spazi pubblicitari entro il 30 settembre, in vista della data di lancio del 1 novembre.

Stando ai precedenti report, l'abbonamento a prezzo ridotto di Netflix includerà circa 4 minuti di pubblicità all'ora per le serie TV. Per i film invece ci sarà un pre-roll prima della visione. A quanto pare il limite di frequenza per ogni spot a uno all'ora e tre al giorno per spettatore, che è piuttosto basso per gli standard del settore.