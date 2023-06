Netflix ha deciso di eliminare l'abbonamento Base in Canada, presto anche in Italia?

Netflix ha deciso che in Canada non sarà più disponibile il livello di abbonamento Base (9.99 dollari, 7.99€ in Italia). Il Canada è spesso una regione utilizzata per eseguire dei test e quindi è possibile che questo cambiamento arrivi anche in altre parti del mondo, Italia compresa.

Ricordiamo che l'abbonamento Base di Netflix costa, come già detto, 7.99€ e offre una risoluzione massima fino a 720p, un solo utilizzo contemporaneo e la possibilità di fare download. Inoltre, non include la pubblicità. L'account subito inferiore è invece chiamato Standard con pubblicità e costa 5.49€. Propone una risoluzione superiore (1080p), due accessi contemporanei e non permette di fare il download. Come è facile capire dal nome, include le pubblicità. Subito sopra il Base abbiamo lo Standard a 12.99€ (1080p, possibilità di download, due accessi, nessuna pubblicità).

L'account Base si trova quindi a metà tra le due versioni dello standard, con alcuni vantaggi e alcuni svantaggi rispetto a quello con Pubblicità. Eliminarlo rende più interessante il livello Standard e obbliga chi non vuole spendere troppo a usare la versione con pubblicità, che Netflix sta spingendo molto.

Al momento, i nuovi iscritti canadesi non hanno più a disposizione l'abbonamento Base, mentre coloro che lo utilizzano già vi avranno ancora accesso per "il prossimo futuro". Dovremo vedere se lo stesso accadrà anche in Italia.

Ricordiamo che recentemente vi è stato anche un blocco della condivisione degli account che ha causato un picco di iscrizioni USA.