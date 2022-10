Netflix ha pubblicato il quintuplo degli episodi rispetto a Prime Video nell'ultimo trimestre

Le discussioni su quale servizio di streaming ad abbonamento di film e serie TV offra i contenuti di qualità migliore sono sempre accese sulla rete, ma quando si parla di "quantità" nessuno a quanto pare batte Netflix. Stando a quanto riportato dagli analisti di MoffettNathanson, la piattaforma nell'ultimo trimestre ha pubblicato ben 1.024 episodi tratti da 159 show differenti, quasi cinque volte tanto rispetto ad Amazon Prime Video.

Si tratta di un nuovo record per Netflix, il precedente è stato registrato nell'ultimo trimestre del 2021 quando la piattaforma aveva accolto quasi 900 episodi da 143 serie TV. Per fare un confronto, nello stesso periodo Amazon Prime Video ha pubblicato "solo" 223 episodi, Hulu 194, Disney+ 140 e HBO Max 114. Chiaramente la quantità non fa la qualità, ma parliamo comunque di un quantitativo di show ed episodi davvero impressionante.

Come possiamo vedere dal grafico qua sopra, in generale Netflix pubblica un numero nettamente superiore di contenuti rispetto alla concorrenza, con l'obiettivo di venire incontro un po' ai gusti di tutti, una strategia confermata dal co-CEO e Ted Sarandos.

Rimanendo in tema, stando ai dati di JustWatch, Netflix è la piattaforma di streaming preferita dagli italiani a pari merito con Prime Video, mentre Disney+ continua a guadagnare abbonati di mese in mese.