Netflix: serie TV e film più visti, la classifica ufficiale al 21 novembre 2021

Netflix ha aggiornato la classifica ufficiale delle serie TV e dei film più visti sulla piattaforma streaming, in questo caso dal 15 al 21 novembre, incoronando vincitore Strappare Lungo i Bordi.

Se dunque nell'ambito dei film Red Notice si conferma in testa, la top 10 delle serie televisive ha subito un vero e proprio scossone con il debutto del primo cartone animato realizzato da Zerocalcare.

Per chi conosce l'autore e le sue opere, i temi toccati in Strappare Lungo i Bordi non rappresentano chiaramente una novità, ponendosi in pratica come una sintesi delle idee che fin qui hanno contribuito a costruire il suo grande successo.

Sulla bocca di tutti in questi giorni, la serie di Zerocalcare è riuscita nel non facile compito di superare in classifica Narcos: Mexico e il fenomeno Squid Game, mentre per gli appassionati di videogame c'è Arcane (qui la recensione), lo show basato sull'universo di League of Legends.

Strappare Lungo i Bordi, il personaggio di Zerocalcare

Netflix, classifica delle serie TV più viste in Italia dal 15 al 21 novembre 2021



Strappare Lungo i Bordi: Season 1 Narcos: Mexico: Season 3 Squid Game: Season 1 Dynasty: Season 4 Arcane: Season 1 Maid: Limited Series You: Season 3 The Queen of Flow: Season 2 Locke & Key: Season 2 The Good Doctor: Season 1

Netflix, classifica dei film più visti in Italia dal 15 al 21 novembre 2021