Netflix, serie TV e film più visti in Italia: classifica ufficiale al 7 agosto 2022

La classifica delle serie TV e dei film più visti su Netflix in Italia dal 1 al 7 agosto 2022 vede The Sandman debuttare subito in prima posizione: un risultato ampiamente prevedibile, considerando l'accoglienza riservata finora all'adattamento dell'opera di Neil Gaiman.

Netflix, le serie TV più viste in Italia dal 1 al 7 agosto 2022

The Sandman - stagione 1 Stranger Things - stagione 4 Keep Breathing Virgin River - stagione 4 Mare Fuori - stagione 2 Mare Fuori - stagione 1 Uncoupled - stagione 1 Anotherself - stagione 1 Better Call Saul - stagione 6 Stranger Things - stagione 3

Accolta, come detto, con buoni voti, The Sandman racconta la storia di Morfeo, il dio dei sogni, che riesce a liberarsi dopo anni di prigionia e intraprende un viaggio per recuperare tutte le capacità che gli sono state sottratte.

Netflix, i film più visti in Italia dal 1 al 7 agosto 2022



Purple Hearts The Grey Man Fino all'Ultimo Indizio La Stagione dei Matrimoni Blade Runner 2049 Il Mostro di Cleveland Spider-Man: No Way Home I Morti non Muoiono Un Passato da Cancellare Ho Sognato l'Amore

Per quanto riguarda i film, Purple Hearts raggiunge il primo posto, superando The Grey Man dei fratelli Russo, mentre in terza posizione troviamo un'interessante new entry: Fino all'Ultimo Indizio, la nuova pellicola diretta da John Lee Hancock con Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto.