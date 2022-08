Gamescom 2022: Geoff Keighley afferma che ci saranno delle sorprese durante l'Opening Night Live

Geoff Keighley, giornalista videoludico nonché organizzatore di eventi dedicati all'industria dei videogiochi, ha detto che il pubblico deve aspettarsi delle sorprese per l'Opening Night Live della Gamescom 2022, ossia lo spettacolo pre-fiera in cui ci si aspetta di vedere nuovo materiale sui giochi in uscita e di avere qualche annuncio.

Geoff Keighley rielaborato da un IA

L'Opening Night Live 2022 si svolgerà il 25 agosto e ne faranno parte più di trenta giochi, come precedentemente annunciato. Quest'anno, per la prima volta, Keighley condividerà il palco con una collega tedesca, Natascha Becker della testata GameStar.

Keighley ha parlato di sorprese durante una sessione su Twitter Spaces. Stando alle sue parole, i giocatori possono attendersi un buon numero di nuovi giochi durante la presentazione.

Ci saranno inoltre molti ospiti pronti a presentare i loro titoli. Infine, alcuni giochi che non erano pronti per essere presentati alla Summer Game Fest, lo saranno per l'Opening Night Live.

Keighley: "Abbiamo della buona roba. Non abbiamo ancora annunciato la line-up di compagnia che saranno presenti, ma penso che abbiamo delle belle sorprese e cose che la gente non si aspetta di vedere... ci cono molti giochi. Avremo due ore di contenuti da mostrarvi, incluse clip di gameplay, trailer e annunci."

Keighley ha poi precisato che molto di ciò che sarà mostrato uscirà nel 2023 e oltre, perché il 2022 è un anno abbastanza leggero in termini di lanci, come testimoniano i numerosi rinvii degli scorsi mesi, l'ultimo dei quali annunciato proprio oggi.

Per adesso gli unici giochi confermati per l'Opening Night Live sono Sonic Frontiers di Sega e Goat Simulator 3.