Netflix: serie TV e film più visti in Italia, la Top 10 al 9 aprile 2023 dà spazio ai soliti noti

Come ogni settimana, Netflix ha svelato le classifiche delle serie TV e dei film più visti in Italia. Nel periodo che va dal 3 al 9 aprile 2023, le serie TV più viste sono state:

The Night Agent - Stagione 1 The Rookie - Stagione 1 Mare Fuori - Stagione 2 Mare Fuori - Stagione 1 The Rookie - Stagione 2 Tenebre e Ossa - Stagione 2 Anime False - Stagione 1 Unseen - Stagione 1 The Glory - Stagione 1 You - Stagione 4

Continua il successo di The Night Agent, nuova serie di Netflix che mantiene la prima posizione. Anche The Rookie è ancora in Top 10 con la propria prima stagione, mentre la seconda arriva questa settimana in classifica per la prima volta. Chiaramente, anche se perdendo una posizione, Mare Fuori continua a essere una delle serie di maggior successo della piattaforma: prima e seconda stagione sono in Top 10 rispettivamente da 28 e 29 settimane. Il resto della classifica di Netflix è composto dai soliti nomi delle ultime settimane e mesi, senza grandi novità.

La Top 10 delle serie TV più viste in Italia su Netflix dal 3 al 9 aprile 2023

Vediamo invece la Top 10 dei film più visti in Italia su Netflix dal 3 al 9 aprile 2023:

I migliori giorni Murder Mystery 2 Murder Mystery Il Sacro Male Chupa Kill Boksoon Lone Survivor John Wick Capitolo 2 Paw Patrol Il Film Space Jam A New Legacy

Come spesso accade, la classifica della settimana dei film porta con sé varie novità. Sei posizioni su dieci sono nuovi film, per la prima volta in Top 10. Solo i due Murder Mystery, Kill Boksoon e Space Jam A New Legacy ritornano dalle settimane precedente. In prima posizione troviamo un film italiano.

La Top 10 dei film più visti in Italia su Netflix dal 3 al 9 aprile 2023

Vi lasciamo infine ai dati della settimana precedente per confronto.