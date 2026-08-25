Neverness to Everness a quasi 300 milioni di dollari di ricavi in meno di quattro mesi

Perfect World ha pubblicato i risultati finanziari relativi alla prima metà dell'anno fiscale corrente, fornendo anche un aggiornamento sulle prestazioni commerciali di NTE: Neverness to Everness . Il gioco free-to-play ha superato i 2 miliardi di yuan di ricavi cumulativi mondiali, pari a circa 298 milioni di dollari , secondo i dati aggiornati al 18 agosto.

Un grande successo

NTE ha debuttato in Cina il 23 aprile, seguito dalla pubblicazione internazionale il 29 aprile. Già il giorno del lancio globale Perfect World aveva comunicato ricavi superiori ai 100 milioni di yuan nella sola prima giornata. Successivamente, con l'aggiornamento 1.1, sia la versione cinese sia quella internazionale hanno stabilito nuovi record di ricavi giornalieri, con l'edizione globale che avrebbe generato più entrate rispetto a quella cinese.

A fine giugno, le previsioni finanziarie di Perfect World indicavano ricavi superiori a 1,4 miliardi di yuan, oltre 200 milioni di dollari. Il nuovo dato mostra quindi un incremento di circa 98 milioni di dollari in appena un mese e mezzo, nonostante il rallentamento fisiologico del ritmo di crescita rispetto ai primi mesi.

Una quota significativa delle entrate proviene inoltre dalle piattaforme ufficiali del gioco. Circa il 60% dei 298 milioni di dollari sarebbe stato generato attraverso i canali ufficiali a livello mondiale, inclusi i client PC e Android. Le versioni per Steam ed Epic Games Store sono arrivate soltanto l'8 luglio, circostanza che rende particolarmente rilevante il peso delle piattaforme proprietarie sul totale.

Le buone prestazioni di NTE non sono però bastate a portare Perfect World in utile. L'azienda ha registrato una perdita di circa 118 milioni di yuan, pari a circa 18 milioni di dollari. Tra le cause indicate figura una differenza temporale nella contabilizzazione dei ricavi: gli ingenti costi di marketing sostenuti per il gioco vengono contabilizzati inizialmente, mentre la spesa degli utenti viene riconosciuta come ricavo distribuito su un periodo più lungo.

I dati attualmente comunicati non comprendono inoltre gli effetti dell'ultimo aggiornamento del gioco. La versione 1.3, intitolata Rising from the Moonlit Fog, è stata pubblicata a livello globale il 19 agosto e introduce una nuova area di grandi dimensioni, comprese alcune zone balneari, oltre a costumi da bagno e altri contenuti a tema estivo.

NTE: Neverness to Everness è disponibile gratuitamente su PC, attraverso il client ufficiale, Steam ed Epic Games Store, oltre che su Google Play Games, Mac, PS5, iOS e Android.