New World ancora primo nella classifica Steam, ma Battlefield 2042 va forte

New World si conferma primo nella classifica Steam della scorsa settimana, ma i preorder di Battlefield 2042 sembrano andare davvero forte e monopolizzano la top 10 con tre differenti edizioni.

Sappiamo che New World ha superato i 900.000 giocatori contemporanei e che si tratta indubbiamente di un grande successo per Amazon, dopo un paio di progetti a dir poco deludenti per il colosso americano.

Ebbene, quanto durerà la luna di miele del corposo MMORPG sulla piattaforma Valve? Esiste la possibilità che il lancio di Battlefield 2042 (qui il provato dell'open beta) possa cambiare le cose, ma lo scopriremo solo il mese prossimo.

Tornando alla classifica, vediamo il debutto di Nickelodeon All-Star Brawl (qui la recensione) in quinta posizione, con FIFA 22 che scende all'ottavo posto e la new entry Back 4 Blood che deve accontentarsi dell'ultimo slot.

Steam, classifica dal 4 al 10 ottobre 2021