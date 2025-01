Ninja Gaiden 2 Black per PS5 avrà un'edizione fisica, esclusiva di un negozio

Ninja Gaiden 2 Black sarà disponibile anche in formato fisico . Il gioco è stato lanciato a sorpresa ieri sera, durante il Developer Direct di Microsoft, evento in cui è stato annunciato anche Ninja Gaiden 4. Inizialmente si pensava che sarebbe stato disponibile solo in formato digitale, ma non è così. Attualmente la versione fisica per PS5 è ordinabile dal negozio online Play Asia .

Per chi ama il fisico

La pagina del negozio non dà molti dettagli in merito, purtroppo. Possiamo vedere la copertina, anche se sembra più che altro un segnaposto, considerando che c'è soltanto il logo, e qualche materiale promozionale come immagini e video, ma niente di più.

Premendo sul pulsante "pre-order" ai arriva alla pagina dell'acquisto, dove viene svelato il prezzo di 61 euro e la data in cui sarà inviato agli acquirenti: il 27 marzo 2025. Quindi mancano ancora due mesi per poterlo inserire sullo scaffale.

L'edizione fisica conterrà tutte le lingue presenti nelle edizioni digitali. Quindi il parlato in giapponese ed inglese e i sottotitoli in giapponese, inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, cinese tradizionale, cinese semplificato.

In linea di massima sembra un prodotto destinato ai collezionisti e a chi non può proprio vivere senza avere una copia fisica dei giochi.

Da sottolineare che per adesso non è stata annunciata alcuna edizione speciale.

Per il resto vi ricordiamo che Ninja Gaiden 2 Black è disponibile anche per PC e Xbox Series X e S. Potete acquistarlo per 49,99 euro in formato digitale, oppure giocarci tramite abbonamento Game Pass, in cui è stato incluso da subito.