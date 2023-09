Nintendo Direct annunciato con data e orario, parlerà dei giochi in arrivo per Nintendo Switch

Giovedì 14 settembre, alle ore 16:00, sarà trasmesso un nuovo Nintendo Direct . Nintendo lo ha annunciato spiegando che sarà dedicato ai titoli in uscita su Nintendo Switch questo inverno. Ha anche svelato quanto durerà: circa 40 minuti. Insomma, sarà un evento maggiore in cui probabilmente vedremo molto gameplay.

Cosa aspettarci?

Super Mario RPG probabilmente ci sarà

Difficile dire cosa potrebbe essere annunciato nel corso del Direct. Più semplice, invece, indicare i titoli che possiamo dare come probabili, considerando che stanno per uscire.

Intanto immaginiamo che saranno mostrati Super Mario Bros. Wonder, il nuovo platform 2D della serie attesissimo da tutti i possessori della console ibrida. Inoltre dovrebbe esserci anche Super Mario RPG, anch'esso in arrivo nel periodo natalizio.

Voci vogliono anche la presenza del gioco di Peach, di cui dovrebbero essere forniti maggiori dettagli, compreso il nome ufficiale. Di nostro ipotizziamo che potrebbe emergere anche qualche novità per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e che si potrebbe parlare dei DLC degli ultimi giochi dei Pokémon. Comunque sia staremo a vedere.

Per seguire l'evento non dovrete andare troppo lontani, perché potrete farlo insieme alla redazione di Multiplayer.it sul nostro canale Twitch, dove commenteremo tutti gli annunci e le novità.

Insomma, Nintendo è pronta a sparare le sue ultime cartucce dell'anno che, considerato il Direct precedente, potrebbero essere davvero grosse, così da far felici i possessori di Nintendo Switch, dandogli molto da giocare mentre aspettano l'erede di nuova generazione della loro console.