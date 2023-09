The First Descendant, un video di gameplay con i primi 17 minuti dello sparatutto

IGN ha pubblicato un video di gameplay con i primi 17 minuti di The First Descendant, l'interessante looter shooter free-to-play prodotto da Nexon, che come sappiamo non ha ancora una data di uscita ufficiale su PC, PlayStation e Xbox.

Le sequenze mostrano tre personaggi giocabili fra cui scegliere e ci introducono per sommi capi alla storia che terrà banco nel corso delle varie missioni, per poi presentare alcune fasi esplorative e immancabilmente degli scontri a fuoco.

Come forse saprete, sarà possibile provare in anteprima lo sparatutto grazie a una open beta che si terrà dal 19 al 25 settembre e che avrà il compito di testare l'infrastruttura online e le funzionalità cross-platform.