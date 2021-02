Nintendo Direct: Zelda, Pokémon e Bayonetta ci riserveranno sorprese?

L'attesa è stata lunga, ma finalmente sta per arrivare: domani, 17 febbraio 2021, alle ore 23:00, sarà mandato in onda il nuovo Nintendo Direct. Parliamo di un "vero" Nintendo Direct e non di una versione mini dedicata agli indie che, per quanto apprezzabile, non può certo essere comparata con un episodio regolare degli eventi dedicati a Nintendo Switch.

Che cosa avremo modo di vedere? Come detto nella nostra notizia dedicata, ci sarà spazio prima di tutto per le ultime novità di Super Smash Bros. Ultimate. Il piacchiaduro a incontri per Nintendo Switch è uno dei titoli di maggior successo della casa di Kyoto e il supporto non è mai venuto meno, anche dopo due anni dall'uscita. La durata totale del Nintendo Direct, però, sarà di 50 minuti e ci sarà spazio anche per altri annunci.

Quali saranno? Per ora la Grande N non si è sbottonata, ma ha confermato che questo Nintendo Direct sarà dedicato a giochi in arrivo nei prossimi mesi. In altre parole, potremo vedere in azione titoli destinati alla primavera 2021 e all'inizio dell'estate 2021.

Riteniamo quindi abbastanza probabile che non vi siano informazioni per i giochi interni più importanti: non ci aspettiamo in altre parole di vedere un nuovo trailer del seguito di The Legend of Zelda Breath of the Wild. Non crediamo nemmeno che questo Nintendo Direct sia il momento adatto per svelare qualche grande gioco inaspettato, come un nuovo capitolo principale di Super Mario.

Cosa possiamo quindi aspettarci da questo Nintendo Direct? Un candidato è Pokémon Unite: il MOBA in stile League of Legends sviluppato da TiMi (Tencent) potrebbe essere uno dei giochi pronti entro la fine della primavera. Certo, il Pokémon Day non è troppo lontano e Pokémon Company/Nintendo potrebbero decidere di tenere in serbo il gioco strategico per tale evento, ma considerando che si tratta di un titolo discusso (i fan hardcore hanno storto il naso all'annuncio, ricordiamolo) potrebbero decidere di "liberarsi" dell'annuncio in un evento neutro come il Direct. Per il momento, sappiamo solo che un'open beta sarà disponibile in Canada: sta per invadere l'occidente?

Pokémon Unite: LoL, ma con i Pokémon

Un sorvegliato speciale è anche la saga di Zelda. Come detto, non ci aspettiamo novità per il nuovo capitolo principale, ma crediamo che Nintendo possa annunciare qualcosa per celebrare il 35° anniversario della saga. Di cosa si potrebbe trattare? Un'opzione è una collection di vecchi capitoli in formato remaster simile a Super Mario 3D All-Stars. Uno dei giochi che potrebbero essere inclusi è Phantom Hourglass, uscito originariamente su DS. Una seconda opzione è uno o più porting dei capitoli usciti su Wii U, in primis The Wind Waker, ancora oggi uno dei preferiti dei fan.

Nel profondo, inoltre, speriamo che ci sia spazio anche per Bayonetta 3: si tratta però più di una speranza che altro, considerando che Platinum Games è al lavoro su molteplici progetti e la nuova avventura della strega non sembra essere la primissima priorità del team. In ogni caso, Kamiya ribadisce che si vedrà qualcosa nel 2021.

Bayonetta 3: l'attesa sarà lunga?

Di certo ci sarà poi spazio per nuovi giochi Switch di terze parti. Ammettiamo però che si tratta della parte del Nintendo Direct meno interessante e sulla quale è più difficile speculare. Di sicuro i fan di Nintendo non vedono l'ora di scoprire quali grandi giochi li accompagneranno nei prossimi mesi.

In attesa di questo nuovo Nintendo Direct, diteci, quali sono i giochi che più vorreste vedere?