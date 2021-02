Valorant: Corsa alle armi sarà disponibile dal 17 febbraio su PC

Riot Games ha annuncia oggi che Corsa alle armi, una nuova modalità di Valorant, sarà disponibile a partire da domani, 17 febbraio 2021. Corsa alla armi è una modalità veloce e frenetica, perfetta per provare nuove e potenti armi in compagnia e incoraggiare i giocatori a fare pratica con nuove bocche da fuoco che solitamente non utilizzerebbero.

In questa modalità, all'inizio della partita ai giocatori vengono fornite armi potenti. Tuttavia, man mano che questi ottengono uccisioni, le loro armi vengono periodicamente sostituite da altre più impegnative da usare e meno letali.

All'inizio della partita, viene generato casualmente un set di 12 armi/abilità che entrambe le squadre devono utilizzare fino in fondo per vincere, secondo un ordine che va grossomodo da "più letale" a "meno letale". Ogni squadra deve ottenere X uccisioni/punti in ciascuno dei 12 livelli prima di poter passare al successivo e una volta raggiunto il livello successivo, il giocatore che ha ottenuto l'ultima uccisione (e ha fatto avanzare la squadra) passa automaticamente all'arma/abilità successiva della dotazione.

I membri della squadra che hanno già ottenuto un'uccisione in un determinato livello quando viene completato hanno 5 secondi di tempo per premere B (o il loro comando dell'armeria) per ottenere l'arma successiva prima di equipaggiarla in automatico. I membri della squadra che non hanno ottenuto un'uccisione con quell'arma rimarranno al livello precedente finché non ci riescono, dopodiché passeranno automaticamente al livello successivo.

A seconda del divario di abilità, è possibile che i giocatori "peggiori" rimangano indietro di più di un livello. Quando ottengono un'uccisione, passano sempre al livello seguente, non a quello a cui si trova la squadra. L'unica eccezione è l'ultimo livello. In questo caso l'intera squadra ottiene l'ultima arma/abilità non appena il livello viene raggiunto.

Se dopo 10 minuti non ha vinto nessuna squadra, quella più avanti vince e la partita termina.

Questa modalità sarà disponibile con la patch 2.03, che sarà pubblicata il 17 febbraio e sarà attiva indefinitamente nel gioco.