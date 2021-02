PS5 batte Switch e Xbox Series X|S in Spagna, FIFA 21 è il gioco più venduto

Nella settimana che va dal 25 al 31 gennaio PS5 è tornata ad essere la console più venduta di Spagna. Le console di nuova generazione di Sony, infatti, sono state le uniche a superare le 5mila unità vendute. Nintendo Switch, infatti, ha piazzato "solo" 3300 unità, mentre Xbox Series X|S 900. Dal punto di vista del software FIFA 21 si conferma in testa alla classifica, seguito dall'immortale GTA 5.

Come in molti altri paesi al mondo, le classifica hardware sembrano essere più influenzate dalla disponibilità delle console di nuova generazione che da altro. Nell'ultima settimana di gennaio, per esempio, in Spagna deve essere arrivata una nuova infornata di PS5. Una cosa che ha fatto schizzare la console di Sony in testa alle classifiche. In soli 7 giorni si sono vendute 3750 PlayStation 5 col disco e 1300 PS5 Digital.

Dietro a PlayStation 5 solo Nintendo Switch regge il passo: nonostante il periodo senza grosse esclusive o novità di rilievo, l'hardware ibrido di Nintendo piazza ben 3300 console. In terza posizione troviamo PlayStation 4 con 1500 console, seguita da Xbox Series X|S. La nuova generazione di Microsoft si ferma a 900 unità (880 Series X e 20 Series S). Xbox One ha venduto 120 console.

Dal punto di vista software si nota una drammatica mancanza di uscite di rilievo, con FIFA 21 (PS4), Grand Theft Auto V (PS4) e Animal Crossing: New Horizons (Switch) a occupare i primi tre posti della classifica.

Ecco la Top Ten: