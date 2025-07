Nintendo è stata denunciata in Brasile per la possibilità di bloccare Switch 2, rendendolo inutilizzabile

Un'agenzia a protezione dei consumatori in Brasile ha formalmente denunciato Nintendo per la possibilità, riservata al produttore, di bloccare le console Nintendo Switch 2 rendendole totalmente inutilizzabili dagli acquirenti nel caso in cui questi la utilizzino per scopi non consentiti dalla compagnia.

A breve distanza dall'uscita di Nintendo Switch 2 era emersa l'informazione sul fatto che la casa di Kyoto può totalmente bloccare la console con un "brick" software rendendola inutilizzabile agli utenti, nel caso in cui questi la utilizzino per scopi considerati non consentiti, come far funzionare software pirata.

Secondo l'accusa, tale procedura che viene peraltro riferita all'interno dei termini e condizioni di utilizzo della console di fatto infrange le leggi a protezione dei consumatori in Brasile e può essere dunque considerata illegale.