Nintendo Indie World, un nuovo appuntamento annunciato per domani

Sono naturalmente solo ipotesi: sintonizzatevi domani a partire dalle 16.00, ovviamente in diretta qui su Multiplayer.it, per seguire tutti insieme il nuovo Indie World!

Ovviamente non ci sono dettagli su cosa verrà mostrato esattamente, ma è chiaro che alla luce di alcuni recenti movimenti qualcuno nutra la speranza di vedere in azione un certo sequel molto atteso e scoprire magari la sua data di uscita ufficiale.

Nintendo ha annunciato un nuovo Indie World per domani, 17 aprile, a partire dalle 16.00. La presentazione durerà venti minuti e includerà annunci e aggiornamenti sui giochi indie in arrivo su Nintendo Switch nel corso di quest'anno.

Gli annunci della precedente presentazione

Come ricorderete, una precedente presentazione dell'Indie World è stata trasmessa lo scorso novembre e ha visto diversi giochi e annunci, fra cui Shantae Advance: Risky Revolution e la coloratissima avventura italiana On Your Tail.

Durante il medesimo appuntamento abbiamo appreso la data di uscita di Outer Wilds su Nintendo Switch e assistito ai trailer di titoli come Planet of Lana, Heavenly Bodies e Braid Anniversary Edition, quest'ultimo atteso per il 30 aprile.