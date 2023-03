Nintendo pubblica un trailer che ci racconta chi è Bowser su Nintendo Switch

Nintendo ha pubblicato un nuovo video nel quale ci spiega chi è Bowser su Nintendo Switch, l'iconico nemico di Mario, regolarmente presente all'interno dei videogiochi dedicati all'idraulico italiano e antagonista del venturo lungometraggio animato Super Mario Bros. - Il Film. Potete vedere il filmato qui sotto.

Nel video spiegato che "Bowser è il capo! Ama il caos! Bowser ruggisce e fa punti! Bowser sputa fuoco qui, là e ovunque. Bowser è grande ed è in controllo! Tu e Bowser potete fare così tante cose! Perché Bowser è il Re dei Koopa."

Infine, Nintendo mostra in modo chiaro quali sono i vari giochi per Nintendo Switch nei quali Bowser appare: Mario Strikers Battle League, Super Mario 3DF World + Bowser's Fury, Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, Mario Party Superstars, Super Mario Bros. U Deluxe, Mario Tennis Aces e Mario Gold Super Rush.

Bowser compare per la prima volta nel 1985 nel videogioco Super Mario Bros. ma si è espanso in molteplici direzioni, con giochi come Paper Mario e Mario & Luigi, oltre che giochi sportivi dove viene sempre gentilmente invitato da Mario & Co. Il suo scopo è di norma rapire la Principessa Peach.

In precedenza, Nintendo ci aveva già proposto uno spot nel quale ci ricordava chi è Mario.

Vi ricordiamo anche di non confondere Bowser con Bowser, oppure con Bowser. La distinzione è importante.