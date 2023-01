Nintendo registra un brevetto per migliorare la qualità grafica, forse per Zelda: Tears of the Kingdom

Di recente è stato scoperto un nuovo brevetto registrato da Nintendo che punta a un miglioramento della qualità d'immagine, da applicare a Nintendo Switch e forse legato a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Il brevetto risale a giugno 2022 come registrazione ma è stato scoperto solo di recente e sembra introdurre una tecnologia che processa l'immagine in modo da migliorare la qualità grafica finale, pur senza richiedere modifiche all'hardware utilizzato, in questo caso Nintendo Switch.

La descrizione è, come sempre in questi casi, estremamente vaga e poco tecnica, dunque non riesce a dare un'idea precisa del funzionamento di questa tecnologia, tuttavia si parla di "un metodo di elaborazione dell'immagine che consente di mostrare oggetti con trasparenze riducendo il carico di lavoro nell'elaborazione generale".

Sembrerebbe dunque un sistema per migliorare la qualità dell'immagine, in particolare per quanto riguarda gli effetti di trasparenza, senza andare a caricare ulteriormente i processori dell'hardware, ovvero con una metodologia software forse simile a soluzioni in machine learning.

Quello che collega tale brevetto a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è il fatto che uno degli inventori della tecnica è Akashi Miyagi, che ha lavorato in precedenza a The Legend of Zelda: Twilight Princess e che ha un ruolo importante anche nello sviluppo del nuovo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che potrebbe dunque utilizzare tale sistema.