Nintendo Switch: i 35 giochi più venduti di sempre sulla console in Giappone

Nintendo Switch continua a dominare tranquillamente il mercato nipponico di settimana in settimana, ma un ulteriore approfondimento sulle sue performance è arrivato nei giorni scorsi dalla rivista Famitsu, che ha stilato un'interessante classifica dei 35 giochi più venduti di sempre sulla console in questione per quanto riguarda il Giappone.

Senza troppa sorpresa, troviamo in prima posizione Animal Crossing: New Horizons con oltre 6,6 milioni di copie vendute, quota incredibile se si pensa che è stata raggiunta in meno di un anno e solo per quanto riguarda il Giappone, mentre a seguire troviamo Super Smash Bros. Ultimate e Pokémon Spada e Scudo.

Notevoli le performance anche di Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban, in ottava posizione ma uscito soltanto pochi mesi fa rispetto agli altri titoli nella parte alta della classifica. I numeri sono piuttosto espliciti e resta ben poco da dire al riguardo. Anzi, qualcosa sì: "concorrenza annichilita!"

A parte gli scherzi, sono comunque dati di vendita interessanti per capire meglio come stiano andando le cose da quelle parti:

Animal Crossing: New Horizons - 6,625,026 Super Smash Bros. Ultimate - 4,145,903 Pokemon Sword/Shield - 3,955,554 Splatoon 2 - 3,771,338 Mario Kart 8 Deluxe - 3,656,140 Ring Fit Adventure - 2,346,098 Super Mario Odyssey - 2,208,475 Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! - 1,846,039 Super Mario Party - 1,818,405 Minecraft - 1,806,925 Pokemon: Let's Go, Pikachu / Eevee - 1,772,856 Zelda: Breath of the Wild - 1,771,235 Super Mario Maker 2 - 1,065,261 New Super Mario Bros. U Deluxe - 1,031,494 Kirby Star Allies - 878,800 Luigi's Mansion 3 - 745,825 Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics - 630,909 Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun! - 572,215 Fishing Spirits Nintendo Switch Version - 566,909 Dragon Quest XI S - 560,075 Super Mario 3D All-Stars - 555,345 Pikmin 3 Deluxe - 536,209 1-2 Switch - 483,430 Mario Tennis Aces - 479,866 ARMS - 461,056 Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 - 376,481 Dr. Kawashima's Brain Training for Nintendo Switch - 363,759 Pokken Tournament DX - 344,201 Hyrule Warriors: Age of Calamity - 341,519 Fire Emblem: Three Houses - 323,562 Dragon Quest Builders 2 - 308,893 Paper Mario: The Origami King - 305,603 Yo-kai Watch 4 - 303,978 Zelda: Link's Awakening - 300,027 eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020 - 284,876