Nintendo Switch è il più grande ostacolo di Nintendo Switch 2?

Nintendo terrà due Direct nell'arco di sette giorni con cui chiuderà il ciclo di Nintendo Switch (il primo) e aprirà quello di Nintendo Switch 2 (il secondo, che sarà trasmesso il 2 aprile). Si tratta di un momento chiave per il suo futuro, con la nuova console che dovrà confrontarsi con il colossale successo della precedente, sia in termini di pubblico, sia in termini di consenso, vista la quantità di giochi di livello stratosferico, con vendite enormi, che sono stati pubblicati nel corso del suo ciclo di vita.

Una situazione favorevole?

L'uscita di scena di Nintendo Switch potrebbe essere più lenta di quanto accaduto con le precedenti console di Nintendo, considerando che il pubblico continua ad acquistare giochi e accessori, tanto che, ad esempio in Giappone, le console di ultima generazione di Microsoft e Sony non sono riuscite a scalfirla nemmeno nella sua fase calante, dove ha dominato incontrastata nelle vendite hardware e software.

Mario Kart 9 convincerà i fan di Mario Kart 8?

Il calo c'è stato ed è stato sensibile, ma Nintendo Switch è una console ancora forte, capace di fare ottimi numeri, con titoli considerati appetibilissimi nonostante abbiano gli anni della console (leggasi Mario Kart 8 Deluxe).

In realtà non c'è da essere troppo pessimisti, perché Nintendo Switch 2 arriva in un contesto di mercato che potrebbe esserle particolarmente favorevole, nonostante la crisi serpeggiante. Intanto Microsoft con Xbox è praticamente fuori dalla corsa hardware, tanto che viene dato come probabile l'arrivo di molti giochi degli Xbox Game Studios in casa Nintendo. Inoltre, se Nintendo riuscirà a mantenere un prezzo contenuto, proponendo un prodotto non diciamo economico, ma almeno dal prezzo inferiore a quello di PS5, apparirà come un'alternativa più accessibile rispetto alla concorrenza, soprattutto per il target delle famiglie, tanto che potrebbe iniziare a macinare numeri enormi già nel suo primo anno (produzione permettendo).

Questo anche se risultasse tecnicamente più vicina alla generazione PS4 che a quella PS5, considerando che ormai è dimostrato come la potenza bruta interessi soltanto a un ristretto numero di giocatori, soprattutto su console. Insomma, il mercato è in crisi, ma non è detto che sia uno scenario ostile a Nintendo, che di suo potrebbe trarre diversi benefici dalla situazione.

A questo punto siamo curiosi di sapere cosa sarà annunciato nei due Direct, ossia se Nintendo mostrerà di voler supportare attivamente Nintendo Switch anche nei prossimi anni (diciamo due) o se cercherà di far capire che la sua epoca è finita ed è arrivata l'era di Nintendo Switch 2.