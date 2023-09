Nintendo Switch: annunciati tre nuovi bundle con Animal Crossing: New Horizons e Switch Sports

Nintendo ha annunciato l'arrivo di tre nuovi bundle di Nintendo Switch che includono Animal Crossing o Nintendo Switch Sports. Saranno disponibili in Italia e nel mercato europeo a partire dal 20 ottobre 2023.

Il primo bundle comprende un modello standard di Nintendo Switch con Joy-Con rosso e blu neon, una copia digitale di Nintendo Switch Sports già pre-installata nella console, una fascia per la gamba e un codice con tre mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online, il servizio necessario per giocare in multiplayer online.

Gli altri due invece includono Nintendo Switch Lite nella colorazione corallo o turchese con retro decorato con dei motivi a foglia e una copia digitale di Animal Crossing: New Horizons, anche in questo caso già pre-installata.