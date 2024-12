Nintendo Switch OLED bianco + Mario Kart 8 Deluxe + 12 mesi di NS Online ora disponibile all'acquisto

Da oggi è ufficialmente in vendita in Europa un nuovo bundle di Nintendo Switch. Si tratta di un pacchetto che include Nintendo Switch OLED bianco, Mario Kart 8 Deluxe e un abbonamento da 12 mesi di Nintendo Switch Online . Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo è 349€ e, come potete vedere qui sopra, è disponibile su Amazon Italia per l'acquisto.

I dettagli sui contenuti del bundle di Nintendo Switch

All'interno di questa confezione, come detto, troverete tre prodotti. Ovviamente vi è Nintendo Switch OLED in versione bianca, ovvero con i Joy-Con bianchi e la base per la ricarica e il collegamento al televisore di colore bianco. La console include tutti i classici accessori e cavi, come il set di laccetti per Joy-Con, cavo di alimentazione e cavo HDMI.

I contenuti del pacchetto

A questo si aggiunge il gioco Mario Kart 8 Deluxe in versione digitale preinstallato: non è una versione fisica, quindi non troverete la confezione di plastica né la schedina. Infine, trovate anche 12 mesi di abbonamento per Nintendo Switch Online: si tratta della versione base del servizio e include alcune retroconsole (NES, Super NES e Game Boy) con poi il gioco online, perfetto per fare gare multigiocatore con Mario Kart 8 Deluxe.