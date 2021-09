Nintendo Switch Online: il catalogo NES e SNES continuerà ad espandersi

Nonostante l'arrivo dei giochi Nintendo 64 e Mega Drive con il nuovo tier di abbonamento di Nintendo Switch Online, Nintendo continuerà ad espandere il catalogo NES e SNES.

Durante il Direct di questa settimana, la casa di Kyoto ha svelato che a ottobre sarà disponibile un abbonamento aggiuntivo del servizio online di Switch che permetterà ai giocatori di accedere ai titoli di altre due storiche console.

L'annuncio tuttavia ha destato le preoccupazioni di alcuni utenti, che temono che la grande N possa decidere di interrompere il supporto al catalogo di NES e SNES per concentrarsi esclusivamente nella pubblicazione di retrogame per Nintendo 64 e Mega Drive.

Fortunatamente, come riportato da Stephen Totilo di Axios Gaming su Twitter, Nintendo poche ore fa ha confermato che in futuro continuerà ad aggiungere nuovi titoli NES e SNES nella libreria di Switch Online.



"Nintendo mi ha confermato che ci saranno ulteriori titoli NES e SNES per le persone che non faranno l'upgrade al nuovo tier di Nintendo Switch Online", afferma Totilo. Insomma, ci sono ancora speranze di veder arrivare grandi classici come EarthBound e Super Mario RPG.

Nel frattempo secondo un report i giochi Nintendo 64 potrebbero girare a 50Hz su Switch, ma solo in Europa.