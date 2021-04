Nintendo Switch, Xbox Game Pass via cloud non arriverà sulla console?

Nintendo Switch non vedrà l'arrivo di Xbox Game Pass via cloud: stando a quanto riferito da un insider, David Gibson, la casa giapponese non vuole altri servizi di streaming sulla sua console.

E così, proprio in concomitanza con la notizia dei 23 milioni di abbonati a Xbox Game Pass, sembra che un'ulteriore possibilità di diffusione per il servizio Microsoft possa sfumare.

Nel discutere di un "indizio" evidenziato sui social circa il possibile legame fra Xbox e Switch (vedi la foto qui sotto), l'analista Mat Piscatella ha detto che non si tratta certamente di prove concrete di un eventuale arrivo di xCloud sulla piattaforma ibrida.

Nintendo Switch comparso su di uno scaffale durante l'evento Xbox.

Un peccato, perché "Nintendo otterrebbe un enorme guadagno in termini di contenuti e venderebbe altri milioni di Switch, mentre Xbox Game Pass potrebbe ambire a milioni di nuovi potenziali abbonati."

A quel punto è intervenuto Gibson, dicendo che gli è stato riferito direttamente da Nintendo che non intendono mettere altri servizi in streaming su Switch. Insomma, non se ne farà nulla?