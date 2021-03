Nioh 2: update 1.27 su PS4 e PS5 rilasciato, le novità

Dopo essere arrivato su PC la scorsa settimana, Nioh 2 riceve l'update 1.27 anche su PS4 e PS5, le due console di casa Sony. Questo aggiornamento si occupa di risolvere alcuni problemi della versione PlayStation 4 e, in particolar modo, della versione PlayStation 5. Vediamo tutti i dettagli delle novità introdotte.

Prima di tutto, viene segnalato che l'update 1.27 di Nioh 2 in versione PS4 ha corretto un problema che impediva di utilizzare il Diaspro valoroso e una serie di "bug minori" non meglio definiti. Come detto, però, è soprattutto la versione PS5 che di avvantaggia di questo aggiornamento. Oltre alla correzione del problema del Diaspro già apportata su PS4, viene corretto un problema che causava il mancato rilevamento dell'input di comando di fuoco di un'arma a distanza quando impostato su L2 o R2.

La versione PlayStation 5 di Nioh 2, inoltre, dovrebbe ora importare tutti i contenuti quando si sposta un salvataggio da PS4 a PS5. È stato corretto anche un problema legato ad alcuni nemici quando ci si trovava in modalità 120 FPS. Inoltre, l'update 1.27 risolve un problema che causava un rallentamento sempre in modalità 120 FPS. Infine, anche in questo caso ci sono "correzioni di bug minori" non meglio identificati.

Nioh 2 è arrivato su PS5 lo scorso mese e ha supportato risoluzioni e frame rate superiori. Parlando di un gioco d'azione d'ispirazione souls-like con un sistema di combattimento ad alto ritmo, l'aumento di FPS su PlayStation 5 è di certo utile.

Infine ecco le novità dell'update 1.27 per la versione PC di Nioh 2.