No Man's Sky ha una data d'uscita su iOS: uscirà con tutti gli aggiornamenti ricevuti dal lancio

Dalla scheda pubblicata sull'App Store si apprende che sarà possibile provare il gioco prima di acquistarlo: la parte iniziale del gioco sarà giocabile gratuitamente , mentre un acquisto una tantum sbloccherà l'esperienza completa, che comprende dieci anni di aggiornamenti. Non sono indicati, nel materiale disponibile, il prezzo né i dispositivi compatibili.

Hello Games ha annunciato che lancerà No Man's Sky su iOS il 28 ottobre . L'annuncio arriva a poca distanza dal decimo compleanno del gioco , che è già disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, tramite Steam e Microsoft Store.

Come nelle altre versioni, il giocatore avrà a disposizione una galassia da esplorare, popolata da pianeti e forme di vita uniche, in un universo generato proceduralmente. Il passaggio dallo spazio profondo alla superficie dei pianeti avviene senza schermate di caricamento e, secondo la presentazione, senza limiti. Si possono così scoprire luoghi e creature che nessun altro giocatore ha mai visto e che, forse, non vedrà mai.

Un punto messo in evidenza è la presenza di tutti i principali aggiornamenti pubblicati dal lancio. L'elenco è lungo e comprende, tra gli altri, Foundation, Pathfinder, Atlas Rises, NEXT, The Abyss, Visions, la versione 2.0 BEYOND, Synthesis, Living Ship, Exo Mech e Desolation, fino alla 3.0 ORIGINS. Seguono Next Generation, Companions, Expeditions, Prisms, Frontiers, Sentinel, Outlaws, Endurance e Waypoint (4.0), poi Fractal, Interceptor, Echoes, Omega, Orbital e Worlds Part I (5.0). Completano il quadro Worlds Part II, Relics, Beacon, Voyagers (6.0), Remnant, Xeno Arena, The Swarm e COSMOS (7.0).

Sul piano narrativo, il movente dell'azione è davvero semplice: al centro della galassia c'è un richiamo irresistibile che spinge il giocatore a intraprendere un viaggio per capire la vera natura del cosmo. Lungo il percorso ci sono creature ostili e pirati spietati, la morte ha un costo e la sopravvivenza dipende dalle scelte compiute nel potenziare nave, armi e tuta.

Il gioco lascia una libertà quasi assoluta. Si può essere combattenti, dedicandosi alle taglie sui pirati o saccheggiando i più deboli, e investire quindi in velocità e armamento. Si può essere commercianti, individuando risorse preziose su mondi dimenticati e rivendendole ai prezzi migliori, con maggiore capacità di carico per aumentare i guadagni. Oppure si può scegliere la strada dell'esplorazione, spingendosi oltre la frontiera conosciuta, potenziando i motori per saltare più lontano e rafforzando la tuta per resistere ad ambienti tossici.

Tutti i giocatori abitano lo stesso universo e possono condividere le proprie scoperte su una mappa che copre lo spazio conosciuto, con la possibilità di vedere gli effetti delle azioni altrui oltre che delle proprie.