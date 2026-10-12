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NVIDIA festeggia la GeForce 8800 GTX, la GPU che 20 anni fa ha introdotto CUDA in giochi memorabili

Per GeForce Day 2026, NVIDIA ricorda una delle schede video più importanti della propria storia e rilancia le carte collezionabili GeForce, con premi e credito Steam.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   12/10/2026
NVIDIA GeForce 8800

NVIDIA ha iniziato a celebrare i vent'anni della GeForce 8800 GTX, una scheda video che ha segnato un passaggio importante nell'evoluzione delle GPU. In occasione del GeForce Day 2026, l'azienda ha pubblicato contenuti dedicati al modello e annunciato una nuova iniziativa per ottenere nuove carte collezionabili. C'è però un dettaglio curioso: l'anniversario viene festeggiato con quasi un mese di anticipo, tra l'altro in un periodo in cui i giocatori PC hanno ben poco da festeggiare.

La GeForce 8800 GTX, comunque, fu presentata ufficialmente l'8 novembre 2006 e arrivò sul mercato lo stesso giorno, con un prezzo consigliato di 599 dollari. Ad accompagnarla c'era la GeForce 8800 GTS, proposta a 449 dollari. La celebrazione anticipata è stata annunciata sui social e attraverso un comunicato stampa, nonostante la data storica cada a novembre.

GeForce 8800 GTX, la scheda che ha aperto la strada a CUDA

Basata sull'architettura G80, la GeForce 8800 GTX è stata la prima GPU GeForce compatibile con CUDA e la prima scheda video NVIDIA a supportare DirectX 10. Il modello introdusse un'architettura a shader unificati, con 128 processori stream capaci di gestire differenti tipologie di operazioni grafiche. Il chip G80 funzionava a 575 MHz, mentre i processori shader raggiungevano 1,35 GHz. La scheda disponeva di 768 MB di memoria GDDR3 collegata tramite un bus a 384 bit, con una larghezza di banda pari a 86,4 GB/s. Specifiche che oggi possono sembrare contenute, ma che all'epoca collocavano la 8800 GTX nella fascia alta del mercato.

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Il supporto a CUDA rappresentava una novità altrettanto importante. I processori della GPU potevano essere utilizzati non soltanto per elaborare la grafica dei videogiochi, ma anche per eseguire calcoli di carattere generale. Questa possibilità avrebbe contribuito a trasformare le schede video in acceleratori utilizzati anche in ambiti scientifici e professionali, fino ad arrivare alle moderne applicazioni di intelligenza artificiale.

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Per ripercorrere quel periodo, NVIDIA ha pubblicato un nuovo video della serie Did You Know, presentato dal GeForce Evangelist Jacob Freeman. Tra i giochi ricordati figurano World of Warcraft, Battlefield 2 e The Elder Scrolls IV: Oblivion. C'è anche Crysis, diventato uno dei riferimenti per mettere alla prova i PC più potenti, ma arrivato soltanto nel novembre 2007, un anno dopo la presentazione della scheda.

L'iniziativa per l'anniversario comprende anche le carte collezionabili fisiche a tema GeForce. NVIDIA offre una nuova opportunità per ottenerle seguendo le istruzioni pubblicate sui propri canali, con la possibilità di partecipare a una promozione che include premi e credito Steam. L'iniziativa punta soprattutto sulla nostalgia e sul valore collezionistico del marchio, ma arriva in una fase in cui una parte della comunità PC continua a chiedere schede video consumer più accessibili.

Il ricordo di una GPU storica può quindi attirare l'attenzione degli appassionati, senza però rispondere alle preoccupazioni attuali sul costo dell'hardware. La GeForce 8800 GTX resta comunque una pietra miliare nella storia di NVIDIA: non soltanto per il salto prestazionale dell'epoca, ma anche per aver contribuito a definire il ruolo delle GPU come strumenti di calcolo general purpose, molto oltre il semplice rendering dei videogiochi.

E voi? Ve la ricordate? E per quali giochi l'avete comprate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.

#Hardware PC #Tecnologia #NVIDIA
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