NVIDIA festeggia la GeForce 8800 GTX, la GPU che 20 anni fa ha introdotto CUDA in giochi memorabili

NVIDIA ha iniziato a celebrare i vent'anni della GeForce 8800 GTX, una scheda video che ha segnato un passaggio importante nell'evoluzione delle GPU. In occasione del GeForce Day 2026, l'azienda ha pubblicato contenuti dedicati al modello e annunciato una nuova iniziativa per ottenere nuove carte collezionabili. C'è però un dettaglio curioso: l'anniversario viene festeggiato con quasi un mese di anticipo, tra l'altro in un periodo in cui i giocatori PC hanno ben poco da festeggiare.

La GeForce 8800 GTX, comunque, fu presentata ufficialmente l'8 novembre 2006 e arrivò sul mercato lo stesso giorno, con un prezzo consigliato di 599 dollari. Ad accompagnarla c'era la GeForce 8800 GTS, proposta a 449 dollari. La celebrazione anticipata è stata annunciata sui social e attraverso un comunicato stampa, nonostante la data storica cada a novembre.