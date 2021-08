No More Heroes 3, un fan ha chiesto a SWERY di autografarlo: ecco il risultato

Hidetaka SWERY Suehiro si è trovato in una situazione un po' particolare in quel di Mosca: durante un incontro con i fan, al game designer giapponese è stata porta una copia di No More Heroes 3 con la richiesta di autografarlo.

Attualmente al lavoro su The Good Life, rinviato all'autunno, SWERY ha fatto buon viso a cattivo gioco, autografando effettivamente la copia di No More Heroes 3 (e, già che c'era, anche No More Heroes 2) ma scrivendo che non è un suo titolo.

In effetti Suda51 e SWERY hanno diverse cose in comune: entrambi si firmano con uno pseudonimo che riprende il loro nome reale ed entrambi vantano senza dubbio una creatività e una fantasia fuori dal comune.

Tuttavia si dedicano generalmente a produzioni di stampo differente, con una predilezione per l'azione da una parte (vedi appunto la nostra recensione di No More Heroes 3) e l'avventura dall'altra (il già citato The Good Life, ma anche il controverso Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise).