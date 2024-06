Il non-gioco Banana su Steam raggiunge un record di giocatori enorme e batte anche nomi famosissimi

Vi abbiamo già parlato del non-videogioco Banana, un prodotto nel quale non si deve far altro se non fare qualche click su un'immagine e poi sfruttare il sistema degli oggetti di Steam per ottenere delle banane da collezione da rivendere (se qualcuno le compra, chiaramente, ma pare proprio che sia così). Avevamo anche già parlato del suo successo, ma ora abbiamo un nuovo aggiornamento a riguardo.

Banana ha superato i 232.248 giocatori contemporanei su Steam poco prima della scrittura di questa notizia e attualmente la cifra degli utenti connessi non è di molto inferiore.