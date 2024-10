Il nuovo trailer di Diablo 4: Vessel of Hatred con i riconoscimenti della stampa

Nelle recensioni di Vessel of Hatred si è parlato di "uno dei migliori action RPG degli ultimi dieci anni", di un pacchetto che offre "tutto ciò che desiderate", di "una delle uscite più importanti dell'anno" e di "un momento mai così propizio per entrare" nel mondo di Diablo.

Il trailer con i riconoscimenti della stampa per Diablo 4: Vessel of Hatred conferma le qualità dell'espansione realizzata da Blizzard, che è stata accolta con grande entusiasmo dalla critica, a giudicare dai voti che le diverse testate hanno assegnato al prodotto.

Qualche intoppo al lancio

Diablo 4: Vessel of Hatred è dunque davvero un'ottima espansione, secondo i primi voti delle recensioni online, e nonostante i ritardi per il lancio su Steam, puniti con un review bombing, siamo sicuri che incontrerà il favore degli utenti così come ha convinto la stampa.

Come detto, sono tanti gli aspetti dell'espansione che non mancheranno di entusiasmare i fan di Diablo: dalla già citata classe dello Spiritista, capace di portare sullo schermo uno stile di combattimento inedito, alle possibilità offerte dal nuovo scenario.

Non mancheranno poi alcune interessanti meccaniche introdotte per l'occasione, con un occhio di riguardo nei confronti della fase endgame, che viene arricchita, e le novità appartenenti all'aggiornamento 2.0, che è arrivato in concomitanza con il lancio di Vessel of Hatred.