Un trailer di Call of Duty: Black Ops 6 ci aiuta a riavvolgere i fili della storia finora

Nonostante possa sembrare una componente secondaria, la storia di Call of Duty è piuttosto complessa e ben strutturata attraverso i vari capitoli e soprattutto nelle sue sotto-serie, dunque anche Call of Duty: Black Ops 6 si inserisce in una narrazione più ampia, che possiamo un po' riepilogare grazie a questo video sulla "storia fino a questo punto".

In particolare, qui si tratta della storia della serie Black Ops all'interno di Call of Duty, che si caratterizza per una revisione fanta-politica e chiaramente molto action di vari eventi storici realmente accaduti, ricostruiti e inseriti in un contesto narrativo fantastico ma con diversi collegamenti alla realtà storica.

Personaggi politici noti, eventi epocali e guerre vere vengono dunque inserite all'interno di un quadro narrativo in grado di costruire degli ottimi scenari per scontri armati nel tipico stile dello sparatutto in prima persona, messi in scena all'interno delle varie campagne.