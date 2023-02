Nvidia aggiunge il supporto a DLSS e Reflex a nuovi giochi di GeForce Now

NVIDIA ha svelato che è stato aggiunto il DLSS in nuovi giochi di GeForce Now. Ecco l'elenco, l'effettiva novità tecnologica introdotta e le date di disponibilità:

Atomic Heart (21 febbraio con DLSS 3)

Blood Bowl 3 (23 febbraio con DLSS 2)

Hello Neighbor 2 (dal 17 febbraio con DLSS 2 e Ray Tracing)

HI-FI Rush (disponibile ora con DLSS 2)

PlanetSide 2 (disponibile ora con DLSS 2)

Ritorno (disponibile ora con DLSS 2 e Ray Tracing)

Sons of the Forest (Early Access disponible dal 23 febbraio con DLSS 2)

Wanted: Dead (disponibile ora con DLSS 2)

A questi si aggiungono inoltre una serie di giochi che sfruttano NVIDIA Reflex. Rispetto al precedente aggiornamento, sono sei i titoli aggiunti:

Deliver Us Mars (disponibile ora)

Dying Light 2 Stay Human (disponibile ora)

Hi-Fi RUSH (disponibile ora)

HITMAN World of Assassination (disponibile ora)

PERISH (disponibile ora)

World of Warcraft (disponibile ora)

NVIDIA, tramite comunicato ufficiale, dichiara: "NVIDIA DLSS ha rivoluzionato il rendering grafico, utilizzando AI e GeForce RTX Tensor Core per aumentare i frame rate offrendo immagini nitide e di alta qualità. Il DLSS 3 aggiunge la nuova tecnologia Frame Generation per moltiplicare le prestazioni e, insieme a NVIDIA Reflex, rendere l'esperienza in gioco più veloce e reattiva possibile."

Ricordiamo che ora ci sono oltre 270 giochi e app con DLSS, che possono quindi essere utilizzati dagli utenti GeForce Now con prestazioni superiori.

Ricordiamo infine che su GeForce Now sono in arrivo tutti i giochi Xbox per PC: è ufficiale.