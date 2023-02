PlayStation Store, i migliori giochi PS5 e PS4 a meno di 20 euro di febbraio 2023

Dall'azione cooperativa e ben raccontata di A Way Out alle originali, stilose meccaniche roguelike di Cult of the Lamb, dall'open world tecnologico di Watch Dogs 2 alle storie di violenza e passione di Mafia 2: Definitive Edition, passando per gli scontri a fuoco arcade di The House of the Dead: Remake, ecco la nostra selezione.

Su PlayStation Store è tornata la classica promozione dei Giochi a meno di 20 euro , che fino al 2 marzo consentirà appunto di acquistare un'ampia selezione di titoli per una cifra inferiore a 20€. Ebbene, quali sono i giochi PS5 e PS4 che non è davvero il caso di lasciarsi sfuggire con queste offerte?

A Way Out

A Way Out, i due protagonisti si muovono in split-screen

Che Hazelight Studios abbia sempre puntato forte sulle esperienze cooperative è fuor di dubbio, e sebbene la loro formula abbia raggiunto la piena maturità con il recente (e premiatissimo) It Takes Two, è altrettanto interessante andare a scoprire i passi compiuti in precedenza all'interno di questo percorso, ad esempio con A Way Out, che grazie alle offerte è disponibile su PlayStation per soli 5,99€ anziché 29,99€.

Una somma ancora più accessibile, se consideriamo che grazie al meccanismo del Buddy Pass potremo permettere a un amico in possesso della semplice demo gratuita di giocare insieme a noi l'intera avventura di Leo e Vincent, due detenuti che provano a organizzare una fuga dal carcere in cui sono stati rinchiusi per ritrovare l'ambita libertà. Abbiamo parlato di questa bella storia nella recensione di A Way Out.