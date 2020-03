Nvidia Ampere: spuntano due GPU potentissime, di cui una 33 TeraFLOPS, nei primi test

Nvidia Ampere potrebbe rappresentare un passo avanti generazione di grande rilevanza per le schede grafiche su PC, tanto che - stando ad alcune voci emerse in questi giorni - potrebbe esserci una GPU da 33 TeraFLOPS di potenza in arrivo, con tale architettura.



Tanto per avere un'idea di quello che potrebbe significare, basti pensare che la Nvidia GeForce RTX 2080 Ti (Turing TU102), la scheda grafica attualmente più potente per quanto riguarda il mercato gaming, raggiunge una potenza di 13,45 TeraFLOPS, mentre la nuova GPU di Xbox Series X basata sulla nuova architettura AMD RDNA 2 arriva a 12 TFLOPS.



Non è chiaro se si tratti veramente di una nuova GPU Ampere o di un qualche prototipo destinato a rimanere oggetto di studio, fatto sta che su Geekbench sono emersi i test di due modelli di GPU assolutamente fuori scala in quanto a potenza. A dire il vero, i test sono stati effettuati nello scorso ottobre ma i risultati sono stati pubblicati solo ora, altro aspetto piuttosto curioso di tutta la vicenda.



La due misteriose GPU sono state identificate come "Fat Man" e Little Boy", applicate su una scheda madre Z370 Cofee Lake con un 8700K e memoria a doppio canale. I due modelli sono stati fatti andare a velocità di clock piuttosto basse, cosa che rafforza l'idea di una sorta di prototipo sperimentale.



In base ai dati emersi, Fat Man avrebbe 118 Streaming Multiprocessors (che corrispondono alle Compute Unit) e 7552 CUDA Core, mentre Little Boy avrebbe 108 SM e 6912 Cuda Core, tuttavia questi dati potrebbero non essere riportati correttamente da Geekbench. In termini di potenza, la maggiore raggiungerebbe dunque 33,5 TFLOPS, mentre quella più "piccola" si fermerebbe a 27,9, tuttavia entrambe a velocità di clock ridotte.



Tutto questo confermerebbe peraltro l'idea che la piattaforma GA100, che dovrebbe rappresentare il top raggiungibile dalla generazione Nvidia Ampere, possa arrivare ad avere 128 Streaming Multiprocessors al suo interno, con le due GPU sperimentate a rappresentare delle versioni ridotte del chip massimo.