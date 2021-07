NVIDIA DLSS: modalità Ultra Quality scoperta, nuovi dettagli dall'Unreal Engine 5

Grazie alla documentazione dell'Unreal Engine 5, abbiamo modo di scoprire che NVIDIA sta aggiungendo alla propria tecnologia DLSS una nuova modalità definita come "Ultra Quality". Purtroppo, al momento non abbiamo dettagli specifici sui vantaggi di questa nuova modalità.

Ricordiamo che la modalità di maggior livello attualmente disponibile con DLSS è la "Quality" che renderizza il gioco al 66.6% della risoluzione nativa. La "Ultra Quality", secondo le informazioni, "offre la qualità grafica massima", quindi supponiamo raggiungerà un livello di risoluzione superiore. Probabilmente questa nuova modalità del DLSS di NVIDIA è la risposta alla FidelityFX Super Resolution di AMD.

Documenti dell'Unreal Engine 5 dedicati al DLSS di Nvidia

Secondo quanto indicato dai documenti ufficiali, di cui potete vedere un'immagine qui sopra, la Ultra Quality supporterà tutte le risoluzioni e tutte le schede grafiche RTX. È positivo il fatto che non sia limitata unicamente agli ultimi modelli di GPU. Come potete leggere, inoltre, per il momento non abbiamo idea di quando dovrebbe essere aggiunta: NVIDIA afferma che "la modalità è provvisoria, in attesa di futuri aggiornamenti. Non dovrebbe essere visibile agli utenti finali".

A tutto questo si aggiunge il fatto che Unreal Engine 5 sembra disporre di una nuova versione del DLSS, precisamente la numero 2.2.9.0. Giochi come LEGO Builder's Journey e Rainbow Six Siege dispongono del DLSS 2.2.6.0.

Vi segnaliamo anche che Battlefield 2042 supporterà il DLSS di NVIDIA, come DOOM Eternal e Rust.