Pokémon GO, Bidoof Day: missioni e ricompense dell'evento

Oggi è il Bidoof Day in Pokémon GO, il gioco in realtà aumentata di Niantic e Pokémon Company. Questo significa che sono disponibili nuove missioni e ricompense per i giocatori. Ecco tutti i dettagli.

Prima di tutto, dovete sapere che l'evento del Bidoof Day dovrebbe avere inizio verso le 10:00, ora italiana. Ci sono 4 fasi di missioni, con varie ricompense. Vediamo prima di tutto la prima fase:



Usa tre Bacche per aiutarti nella cattura di un Pokémon - Ricompensa: Incontro con un Bidoof

Cattura sei Pokémon di Tipo Normale - Ricompensa: 3 Baccananas

Cattura tre Bidoof - Ricompensa: Incontro con un Bidoof

Ricompensa di gruppo: Incontro con un Bidoof, 399 PE e 399 Polvere di stella

Per la seconda fase, dovremo scegliere tra "Scelgo Bidoof!" o "Bidoof... ?". Le ricompense sono molto simili, vediamo però i dettagli:



Cattura un Pokémon di Tipo Normale - Ricompensa: Incontro con un Bidoof (per entrambe le scelte)

Fai una foto a un Bidoof - Ricompensa: 3 Baccananas (Scelgo Bidoof!) oppure 5 Baccalampon (Bidoof...?)

Cattura cinque Bidoof - Ricompensa: Incontro con un Bidoof (per entrambe le scelte)

Ricompensa di gruppo: Incontro con un Bidoof, 399 PE e 399 Polvere di stella (per entrambe le scelte)

Anche la terza fase dispone di due versioni delle sfide, divise in "Nervi d'acciaio" e "Nidi vicino all'acqua":



Trasferisci dieci Pokémon - Ricompensa: 10 Superpozioni (Nervi d'acciaio) oppure 10 Pokéball (Nidi vicino all'acqua)

Fai una foto a Bidoof - Ricompensa: Incontro con un Bidoof (Entrambe le scelte)

Cattura cinque Bidoof - Ricompensa: 5 Baccalampon (Nervi d'acciaio) oppure 3 Baccananas (Nidi vicino all'acqua)

Ricompensa di gruppo: Incontro con un Bidoof, 399 PE e 399 Polvere di stella (per entrambe le scelte)

La fase quattro di Pokémon GO, infine, propone le seguenti missioni e ricompense:



Cattura cinque Bidoof - Ricompensa: Incontro con un Bidoof

Cattura dieci Bidoof - Ricompensa: Incontro con un Bidoof

Cattura quindici Bidoof - Ricompensa: Incontro con un Bidoof

Ricompensa di gruppo: Incontro con un Bidoof, 3990 PE, Cappello Bidoof

