NVIDIA, Game Ready Driver per Atomic Heart e The Finals disponibili

NVIDIA ha annunciato la disponibilità dei nuovi Game Ready Driver per Atomic Heart e The Finals, il free-to-play di Embark Studios che farà il proprio debutto in versione beta a partire dal 7 marzo. Non solo: i driver introducono anche il supporto alla tecnologia RTX Video Super Resolution (VSR) per l'upscaling via IA dei video in streaming.

Nei giorni scorsi abbiamo provato la versione PC di Atomic Heart, scoprendo che è già compatibile con il DLSS 3 e la Frame Generation, che proprio grazie ai nuovi Game Ready Driver andranno a migliorare ulteriormente le prestazioni del titolo Mundfish, già di per sé molto ben ottimizzato.

Stando al comunicato stampa di NVIDIA, l'insieme di queste tecnologie produce un boost pari all'90% e fino a 184 fps a 4K con le RTX 4090 e pari all'80% e fino a 146 fps a 4K con le RTX 4080, mentre con le RTX 4070 Ti a 1440p e DLSS 3 le prestazioni aumentano del 62% per raggiungere i 160 fps.

Per quanto riguarda The Finals, NVIDIA Reflex va a ridurre la latenza fino al 55% al fine di aumentare la reattività e la precisione del gameplay, così da donare agli utenti che lo utilizzano un vantaggio competitivo non indifferente.

Infine c'è la tecnologia RTX Video Super Resolution, un upscaler basato sull'intelligenza artificiale che aumenta la nitidezza dei video in streaming a bassa risoluzione qualora vengano riprodotti su browser Chrome o Edge su display a 1440p o 4K.

La lista dei giochi che supportano le ottimizzazioni tramite GeForce Experience conta sette nuovi titoli: