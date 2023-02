Hogwarts Legacy: tutti gli animali cavalcabili, le scope volanti e come potenziarle

Di seguito vi spiegheremo come ottenere tutti i modelli di scopa volante e come potenziarle, così come tutte le creature cavalcabili.

Le Highlands di Hogwarts Legacy sono talmente vaste che per esplorarle a piedi sarebbero necessarie decine e decine di ore. Per fortuna già durante le fasi iniziali del gioco otterrete l'accesso alle scope volanti e successivamente potrete persino salire in sella ad alcuni animali fantastici , che renderanno i vostri spostamenti più rapidi e anche un po' più magici, giusto per rimanere in tema.

Come ottenere una scopa volante e tutti i modelli disponibili

Hogwarts Legacy non ha il Quidditch, ma ciò non vi vieta di salire in sella a una scopa volante

Proverete per la prima volta il brivido del salire in sella a una scopa volante durante la missione principale "La Lezione di Volo", che si sblocca dopo "Il Riposo di Cornacchia", a circa quattro o cinque ore di gioco, anche di meno, a seconda dei vostri ritmi. Durante la quest Madama Kogawa vi insegnerà i rudimenti del volo con questo magico mezzo di trasporto e farete un tour guidato dei dintorni di Hogwarts con il vostro compagno di classe Everett Clopton. Tuttavia in questo caso utilizzerete una scopa volante in prestito, ma niente paura, ne otterrete una tutta vostra da lì a pochi minuti.

Una volta completata questa missione potrete infatti dirigervi presso il negozio "Attrezzature Sportive Spintwitches" a Hogsmeade, che precedentemente era chiuso, e acquistare la vostra prima scopa volante, il che richiederà un piccolo investimento in denaro: ogni modello venduto infatti costa esattamente 600 monete. Se non avete abbastanza denaro potete sempre vendere i pezzi di equipaggiamento in eccesso, oppure andare alla ricerca dei forzieri con l'occhio (ce ne sono parecchi a Hogsmeade) e aprirli per ottenere rapidamente 500 monete (per farlo dovrete avvicinarvi al forziere usando l'incantesimo Disillusione per celare la vostra presenza). In alternativa, non vi resta che completare missioni principali e secondarie, aprire i forzieri sparsi qua e là, mettendo da parte con pazienza i soldi necessari per l'oggetto dei vostri desideri. L'investimento ne vale sicuramente la pena.

In ogni caso, una volta acquistata potrete salire in qualsiasi momento sulla vostra scopa volante (tranne dentro dungeon, edifici e a Hogsmeade) aprendo il menu radiale con L1 / LB / TAB e successivamente premere Cerchio / B / 3.

Oltre ai modelli in vendita da "Attrezzature Sportive Spintwitches" potrete acquistare altre scope volanti presso i negozianti sparsi per i borghi delle Highlands o completando le sfide in cui bisogna far scoppiare i palloni in aria sparsi per tutte le Highlands. Se vi state chiedendo quali differenze ci sono tra un modello e l'altro, la risposta è: assolutamente nessuna! Scegliete dunque quello che vi piace di più dal punto di vista estetico.

In ogni caso, se volete collezionarle tutte, di seguito trovate la lista di tutte e 13 le Scope Volanti di Hogwarts Legacy e come potrete ottenerle: