NVIDIA RTX 3080 Ti da 12 GB, uscita imminente: i bancali di MSI sono già pronti

La NVIDIA RTX 3080 Ti è pronta al debutto, a quanto pare: un leak rivela che MSI ha già preparato i suoi bancali con la nuova GPU, la cui uscita dovrebbe dunque essere imminente.

I rumor che davano la RTX 3080 Ti in arrivo ad aprile non erano dunque fondati, ma solo per poco: con ogni probabilità la scheda video equipaggiata con 12 GB di RAM arriverà nei negozi a maggio.

Le foto dei bancali, che documentano una spedizione pronta a partire per gli USA, evidenziano che la scheda all'interno di quegli scatoli è una RTX 3080 Ti Ventus 3X OC, dotata dunque di un dissipatore meno prestante rispetto alle top di gamma.

Immaginiamo tuttavia ci siano ulteriori modelli anch'essi pronti per la consegna, e lo stesso vale per le altre aziende che producono GPU sulla base delle specifiche NVIDIA: probabilmente le vedremo tutte insieme.

O meglio non le vedremo, perché se la situazione del mercato non cambia saranno sold-out fin da subito. Una questione che persino il presidente Biden sta cercando di affrontare, ma che nell'immediato non lascia ben sperare.