Elgato Cam Link Pro, la recensione

Conosciamo ormai tutti il nome Elgato. Vuoi perché usiamo una scheda di acquisizione per le nostre live su Twitch, vuoi perché lo fanno i nostri streamer preferiti, noi giocatori abbiamo ormai preso dimestichezza con il brand Corsair. D'altronde i prodotti dell'azienda californiana si sono affermati per il loro ottimo rapporto qualità prezzo e hanno reso la cattura in presa diretta e in alta qualità di videogiochi per console, e non solo, un'operazione accessibile più o meno a tutti.

Questo non significa, però, che non lascino spazio a prodotti più professionali, pensati non solo per chi lavora nel settore dei videogiochi, ma anche per tutti coloro che, in tempo di Covid, si sono ritrovati ad avere sempre più a che fare con presentazioni e conferenze in streaming. È proprio di uno di questi che parleremo nella recensione di Elgato Cam Link Pro, un potente mixer video progettato per la produzione muti-camera che permette di acquisire quattro segnali HDMI da diversi dispositivi.