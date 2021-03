NVIDIA RTX 3080 Ti e 3070 Ti, uscita e specifiche: gli ultimi rumor

NVIDIA RTX 3080 Ti e NVIDIA RTX 3070 Ti hanno un periodo di uscita e delle specifiche tecniche ben definite, a giudicare dagli ultimi rumor attorno alle due schede video.

La RTX 3080 Ti, rimandata da NVIDIA per risolvere i problemi di disponibilità, dovrebbe fare il proprio debutto a metà aprile e sembra che le informazioni ufficiali siano coperte da embargo.

Si parla tuttavia di una GPU GA102-225 con frequenza di clock pari a circa 1665 MHz, equipaggiata con 10240 core CUDA e 12 GB di RAM GDDR6X contro i 10 GB della RTX 3080 standard uscita qualche mese fa.

Veniamo quindi alla RTX 3070 Ti, che stando ad alcune fonti ritenute affidabili dovrebbe arrivare a fine maggio, con una GPU GA104-400, 6144 core CUDA e 8 GB di RAM GDDR6X, contro i 5888 core CUDA e la memoria GDDR6 della RTX 3070 standard.

Entrambe le schede dovrebbero vantare il tanto chiacchierato blocco per il mining, che tuttavia potrebbe non porsi come chissà quale ostacolo per chi vuole utilizzarle per estrarre criptovalute.