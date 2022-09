Obliterated: la nuova serie Netflix dei creatori di Cobra Kai è un mix di Die Hard e 24

Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg, creatori di Cobra Kai, hanno svelato qualche dettaglio sulla loro nuova serie TV per Netflix creata insieme a Josh Heald, Obliterated, spiegando che può essere considerata come un mix tra Die Hard, 24 e Una Notte da Leoni. Sarà una serie ad alto tasso d'azione e con un lato comico.

Obliterated racconta la storia di "un team di forze speciali d'elite che si contrappone a una minaccia mortale a Las Vegas." Le cose però non vanno come previsto: i protagonisti pensano di aver disattivato una bomba e fanno festa (tra alcool, droghe e sesso) solo per scoprire poi che la bomba era in realtà falsa. Il team non è quindi nel pieno delle proprie forze, per così dire, ma deve comunque trovare la vera bomba e salvare il mondo, superando i propri limiti e i propri problemi personali.

"Non è un prodotto per bambini", dice Hurwitz. "Si rifà al lavoro che io, Hayden [Schlossberg] e Josh [Heald] abbiamo fatto all'inizio della nostra carriera, ovvero esclusivamente commedie di genere R-Rated". Il trio ha partecipato alla scrittura e alla produzione di "Harold & Kumar" e "American Reunion", mentre Heald si è occupato anche della sceneggiatura di "Hot Tub Time Machine".

Da sinistra verso detra: Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg

Hurwitz continua: "Obliterated rappresenta quelle commedie estive di grande successo di genere R-Rated in forma televisiva seriale. Non si tratta solo di questo, ma anche di un omaggio ai grandi film d'azione con cui siamo cresciuti... Quindi si tratta di un mix di questi due elementi. Diciamo sempre che è Die Hard che incontra Una Notte da Leoni che incontra 24".

Tuttavia, la serie TV Netflix manterrà parte del DNA che ha reso di successo Cobra Kai. Schlossberg aggiunge: "È un universo di personaggi tutto nostro e ci preoccupiamo [di dare profondità] a uno scagnozzo di un cattivo, al pari di ogni altro personaggio. Quindi ci sono strati e diversi tipi di personaggi e interpretazioni. C'è tanta azione. In Cobra Kai si tratta di arti marziali. In Obliterated ci sono spari, coltelli, bombe, missili, elicotteri e cose che saltano in aria".

Netflix è al lavoro su tante nuove serie, come quella di Assassin's Creed: ecco nuovi dettagli sulla serie TV Netflix dall'Ubisoft Forward di settembre 2022.