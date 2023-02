Offerte Amazon: Dead Space Remake per Xbox Series X in sconto a pochi giorni dall'uscita

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia Xbox Series X di Dead Space Remake. Lo sconto segnalato è di 16€, ovvero del 20%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per il gioco è 79.99€. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e ora si trova al prezzo più basso dall'uscita.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Il remake di Dead Space, per ambizioni e portata del restyling effettuato, è tranquillamente accostabile a quello, anch'esso ottimo, di Resident Evil 2. Sebbene le novità apportate in termini di gameplay siano minori, rispetto a quando fatto con il capolavoro di Capcom, Electronic Arts ci ha comunque regalato un survival horror godibilissimo sia dai neofiti, sia da chi ebbe il piacere di giocarlo nel lontano 2008. Graficamente maestoso, le variazioni apportate all'avventura, dal punto di vista narrativo e per quanto concerne le nuove aree ed enigmi introdotti, rinfrescano, modificano, evolvono l'apprezzato survival horror che già seppe terrorizzarci tanto su PlayStation 3 e Xbox 360. Spaventoso, impegnativo al punto giusto e al passo con i tempi, Dead Space è assolutamente consigliato agli amanti del genere e a chi ama le avventure ambientate nello spazio. Se questo vuole essere un nuovo punto di partenza per la saga, Electronic Arts ha certamente posto delle basi solidissime tramite a questo remake."

Il protagonista di Dead Space Remake

