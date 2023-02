Hogwarts Legacy e le truffe: Kaspersky segnala che vi sono molti siti che promettono il gioco gratis

Kaspersky, un'azienda di sicurezza informatica e digital privacy, ha condiviso un comunicato stampa tramite il quale mette in guarda i videogiocatori dalle possibili truffe legate a Hogwarts Legacy, il gioco di Warner Bros. in arrivo in versione standard il 10 febbraio (già disponibile in versione Deluxe). La compagnia segnala che vi sono sempre più siti che promettono di scaricare gratuitamente il gioco, ma ovviamente si tratta di truffe finalizzate alla condivisione di malware e software indesiderati.

"Il gioco sul mondo di Harry Potter non è ancora uscito, ma è già diventato un vero e proprio fenomeno, di cui parlano molti gamer in tutto il mondo. È particolarmente popolare tra coloro che, come me, sono cresciuti con i libri del maghetto, così come tra i più giovani. Con una base di fan così ampia, il gioco è diventato un bersaglio per i criminali informatici che cercano di trarre profitto dalla popolarità di questo celebre titolo famoso in tutto il mondo. Il nostro consiglio, come sempre, è di stare attenti e di scaricare i giochi solo dagli app store ufficiali, senza dimenticare di utilizzare una soluzione di sicurezza affidabile", ha commentato Olga Svistunova, Security Expert di Kaspersky.

Kaspersky dà quindi una serie di consigli. Prima di tutto, ricorda di acquistare e scaricare contenuti solo dai siti ufficiali: se trovate siti che regalano giochi costosi e nuovi è probabile che si tratti di falsi. In generale, suggerisce di proteggere sempre i propri account con l'autenticazione a due fattori. Ricorda inoltre di usare password elaborate e sempre diverse: se per caso venisse sottratta, questa non potrebbe essere usata per altri account.

Se siete in cerca di contenuti per il gioco e volete avere la certezza di ottenere tutto in modo legale e sicuro, potete fare affidamento sui Twitch Drops da poco svelati: vediamo cosa si può ottenere e come.