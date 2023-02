Apex Legends: Baraonda, trailer di lancio per la nuova stagione del battle royale

Baraonda è il nome della nuova stagione di Apex Legends, disponibile dal 14 febbraio, e Respawn Entertainment ha pensato bene di presentarla con un trailer di lancio di stampo cinematografico, come da tradizione per il celebre battle royale.

A pochi giorni dalla triste notizia della chiusura di Apex Legends Mobile, il team di sviluppo ha voluto focalizzarsi sul progetto principale di questo brand e ha annunciato diverse novità che verranno introdotte appunto con la stagione Baraonda.

Si tratta infatti di un aggiornamento diverso dal solito, che non vede l'esordio di una nuova Leggenda, come capitato finora, bensì un convinto ribilanciamento dei personaggi già disponibili e una loro suddivisione in cinque classi:

Assalto

Ricognizione

Combattente

Controllo

Supporto

Oltre a ciò vedremo l'arrivo dei deathmatch a squadre, di una playlist con modalità a rotazione e di una nuova arma, il fucile d'assalto a energia Nemesis.